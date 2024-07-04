Бохум подписал нидерландского полузащитника Дани де Вита

"Бохум" усилил свою полузащиту опытным игроком. К немецкому клубу присоединился Дани де Вит на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до 30.06.2028. 26-летний полузащитник ранее пять лет выступал за "АЗ Алкмаар".

"Я не могу дождаться, чтобы начать играть здесь, в "Бохуме", и сыграть перед болельщиками на этом стадионе. Я уже много слышал об атмосфере на стадионе, здесь очень громко. Для меня это идеальное сочетание: преданность трибун и тяжелая работа на поле. Это то, ради чего я здесь, это то, что я отстаиваю. Я с нетерпением жду, когда надену футболку "Бохума". Бундеслига всегда была для меня мечтой, одной из лучших лиг. Это уровень, на котором я хочу проявить себя в будущем. Я приложу все усилия, чтобы мы оказались как можно выше в таблице", - заявил нидерландский полузащитник после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Дани де Вит провел 45 поединков, где отметился 12 голами и 5 ассистами.