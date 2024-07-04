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Бохум подписал нидерландского полузащитника Дани де Вита
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бохум" усилил свою полузащиту опытным игроком. К немецкому клубу присоединился Дани де Вит на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до 30.06.2028. 26-летний полузащитник ранее пять лет выступал за "АЗ Алкмаар".
"Я не могу дождаться, чтобы начать играть здесь, в "Бохуме", и сыграть перед болельщиками на этом стадионе. Я уже много слышал об атмосфере на стадионе, здесь очень громко. Для меня это идеальное сочетание: преданность трибун и тяжелая работа на поле. Это то, ради чего я здесь, это то, что я отстаиваю. Я с нетерпением жду, когда надену футболку "Бохума". Бундеслига всегда была для меня мечтой, одной из лучших лиг. Это уровень, на котором я хочу проявить себя в будущем. Я приложу все усилия, чтобы мы оказались как можно выше в таблице", - заявил нидерландский полузащитник после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Дани де Вит провел 45 поединков, где отметился 12 голами и 5 ассистами.
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