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Бохум подписал нидерландского полузащитника Дани де Вита

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Бохум подписал нидерландского полузащитника Дани де Вита

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бохум" усилил свою полузащиту опытным игроком. К немецкому клубу присоединился Дани де Вит на правах свободного агента. Контракт с игроком рассчитан до 30.06.2028. 26-летний полузащитник ранее пять лет выступал за "АЗ Алкмаар".

"Я не могу дождаться, чтобы начать играть здесь, в "Бохуме", и сыграть перед болельщиками на этом стадионе. Я уже много слышал об атмосфере на стадионе, здесь очень громко. Для меня это идеальное сочетание: преданность трибун и тяжелая работа на поле. Это то, ради чего я здесь, это то, что я отстаиваю. Я с нетерпением жду, когда надену футболку "Бохума". Бундеслига всегда была для меня мечтой, одной из лучших лиг. Это уровень, на котором я хочу проявить себя в будущем. Я приложу все усилия, чтобы мы оказались как можно выше в таблице", - заявил нидерландский полузащитник после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Дани де Вит провел 45 поединков, где отметился 12 голами и 5 ассистами.

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Источник:
Бохум
Опубликовал: Александр Гресь
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