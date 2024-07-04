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Спортивный директор Штутгарта: Вальдемар Антон покинет команду после Евро-2024

Германия
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Теперь уход капитана подтвердили официально

Спортивный директор Штутгарта: Вальдемар Антон покинет команду после Евро-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник сборной Германии Вальдемар Антон не вернется в состав "Штутгарта" после домашнего чемпионата Европы. Об этом объявил спортивный директор "VfB" Фабиан Вольгемут на тренировке швабов в четверг.

Слухи об уходе капитана "Штутгарта" ходили уже некоторое время. 28-летний футболист якобы уже принял решение о переходе в дортмундскую "Боруссию". Однако, клаусула еще не была активирована, а это значит, что его место назначения пока остается открытым. Ориентировочно трансфер игрока будет стоить для его будущего работодателя 22,5 млн евро.

Напомним, что Вальдемар Антон играет в "Штутгарте" с лета 2020 года и с тех пор провел 141 матч во всех соревнованиях, где отметился 4 голами и 8 передачами. Центральный защитник также был одним из главных творцов прекрасного результата "швабов" в прошлом сезоне, где они заняли второе место в немецком чемпионате.

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Боруссия (Дортмунд) Штутгарт Вальдемар Антон
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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