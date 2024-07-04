Спортивный директор Штутгарта: Вальдемар Антон покинет команду после Евро-2024

Защитник сборной Германии Вальдемар Антон не вернется в состав "Штутгарта" после домашнего чемпионата Европы. Об этом объявил спортивный директор "VfB" Фабиан Вольгемут на тренировке швабов в четверг.

Слухи об уходе капитана "Штутгарта" ходили уже некоторое время. 28-летний футболист якобы уже принял решение о переходе в дортмундскую "Боруссию". Однако, клаусула еще не была активирована, а это значит, что его место назначения пока остается открытым. Ориентировочно трансфер игрока будет стоить для его будущего работодателя 22,5 млн евро.

Напомним, что Вальдемар Антон играет в "Штутгарте" с лета 2020 года и с тех пор провел 141 матч во всех соревнованиях, где отметился 4 голами и 8 передачами. Центральный защитник также был одним из главных творцов прекрасного результата "швабов" в прошлом сезоне, где они заняли второе место в немецком чемпионате.