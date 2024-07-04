В Штутгарте подтвердили уход главного бомбардира команды

Спортивный директор "Штутгарта" Фабиан Вольгемут сообщил о том, что нападающий Серу Гирасси покинет команду в летнее трансферное окно.

По итогам сезона 2023/24 Гирасси стал вторым в списке лучших бомбардиров Бундеслиги, отличившись 28 забитыми мячами в 28 матчах. "Штутгарт", в свою очередь, занял второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Сумма выкупа гвинейского форварда составляет 18 миллионов евро. В услугах Гирасси заинтересован ряд ведущих клубов Европы.

Также стало известно, что этим летом "Штутгарт" попрощается с защитником Вальдемаром Антоном.