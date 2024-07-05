Нойер: Я бы точно не переехал в Саудовскую Аравию или Катар

Голкипер сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер ответил на вопрос о своем будущем.

"Я рассматривал МЛС в качестве возможного варианта. Я говорил об этом с Бастианом Швайнштайгером, когда он там играл. Но вы должны тщательно все обдумать. Особенно потому, что они там много играют на искусственном газоне, что не идеально для вратаря.

Я всегда получал запросы и предложения. Но я знал, что "Бавария" — лучшее место для меня из-за обстановки в клубе и состава. Хотя никогда не стоит говорить никогда. Я бы точно не переехал в Саудовскую Аравию или Катар", - сказал Нойер в интервью WELT Sport.

Контракт Нойера с "Баварией" рассчитан до середины 2025 года.