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Нойер: Я бы точно не переехал в Саудовскую Аравию или Катар
Без конкретики, но с исключением двух вариантов
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Голкипер сборной Германии и "Баварии" Мануэль Нойер ответил на вопрос о своем будущем. "Я рассматривал МЛС в качестве возможного варианта. Я говорил об этом с Бастианом Швайнштайгером, когда он там играл. Но вы должны тщательно все обдумать. Особенно потому, что они там много играют на искусственном газоне, что не идеально для вратаря. Я всегда получал запросы и предложения. Но я знал, что "Бавария" — лучшее место для меня из-за обстановки в клубе и состава. Хотя никогда не стоит говорить никогда. Я бы точно не переехал в Саудовскую Аравию или Катар", - сказал Нойер в интервью WELT Sport. Контракт Нойера с "Баварией" рассчитан до середины 2025 года.
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Источник:WELT Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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