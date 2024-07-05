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Аугсбург подписал нападающего Стива Мунье
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на то, что "Брест" попал в Лигу чемпионов, заняв третье место во французском чемпионате, нападающий Стив Мунье покинул команду свободным агентом. Впрочем, игрок недолго находился в поисках нового клуба и подписал контракт с "Аугсбургом". Действовать соглашение игрока с новой командой будет до конца июня 2027 года.
"Руководство "Аугсбурга" приложило немало усилий, чтобы привлечь меня, и предлагает лучшие условия для того, чтобы я мог проявить свои сильные стороны на поле. Я отдамся клубу с первых тренировок и сделаю все возможное, чтобы обеспечить успешный сезон. Я также полон гордости от того, что этот трансфер сделает меня первым иностранцем из Бенина, который будет играть в трех из пяти лучших европейских лиг", - заявил форвард после перехода в новый клуб.
Добавим, что в прошлом сезоне Стив Мунье провел 35 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.
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