Аугсбург подписал нападающего Стива Мунье

Несмотря на то, что "Брест" попал в Лигу чемпионов, заняв третье место во французском чемпионате, нападающий Стив Мунье покинул команду свободным агентом. Впрочем, игрок недолго находился в поисках нового клуба и подписал контракт с "Аугсбургом". Действовать соглашение игрока с новой командой будет до конца июня 2027 года.

"Руководство "Аугсбурга" приложило немало усилий, чтобы привлечь меня, и предлагает лучшие условия для того, чтобы я мог проявить свои сильные стороны на поле. Я отдамся клубу с первых тренировок и сделаю все возможное, чтобы обеспечить успешный сезон. Я также полон гордости от того, что этот трансфер сделает меня первым иностранцем из Бенина, который будет играть в трех из пяти лучших европейских лиг", - заявил форвард после перехода в новый клуб.

Добавим, что в прошлом сезоне Стив Мунье провел 35 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.