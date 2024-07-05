  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Аугсбург подписал нападающего Стива Мунье
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аугсбург подписал нападающего Стива Мунье

Германия

Об этом говорится на сайте клуба

Аугсбург подписал нападающего Стива Мунье

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на то, что "Брест" попал в Лигу чемпионов, заняв третье место во французском чемпионате, нападающий Стив Мунье покинул команду свободным агентом. Впрочем, игрок недолго находился в поисках нового клуба и подписал контракт с "Аугсбургом". Действовать соглашение игрока с новой командой будет до конца июня 2027 года.

"Руководство "Аугсбурга" приложило немало усилий, чтобы привлечь меня, и предлагает лучшие условия для того, чтобы я мог проявить свои сильные стороны на поле. Я отдамся клубу с первых тренировок и сделаю все возможное, чтобы обеспечить успешный сезон. Я также полон гордости от того, что этот трансфер сделает меня первым иностранцем из Бенина, который будет играть в трех из пяти лучших европейских лиг", - заявил форвард после перехода в новый клуб.

Добавим, что в прошлом сезоне Стив Мунье провел 35 матчей, где отметился 7 голами и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Нойер: Я бы точно не переехал в Саудовскую Аравию или Катар
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед и Бавария хотят подписать хавбека ПСЖ
yellow-arrow
Спортивный директор Штутгарта: Вальдемар Антон покинет команду после Евро-2024
Брест Аугсбург Стив Мунье
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Аугсбург
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости