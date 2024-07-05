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Лидером Баварии интересуется еще один топ-клуб
Киммих летом может покинуть мюнхенский клуб
Faisal HQ / Автор неизвестен
Вполне вероятно, что этим летом ключевой полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих покинет команду.
Как сообщает RMC Sport, "ПСЖ" заинтересован в трансфере немецкого игрока. Переговоры между Киммихом и "Баварией" относительно нового контракта зашли в тупик, а французы решили воспользоваться возможностью.
Кроме "ПСЖ" Киммихом также интересуются некоторые клубы АПЛ и "Барселона". Однако все они ждут завершения Евро-2024, прежде чем начать переговоры с игроком.
Напомним, что контракт Йозуа с "Баварией" истекает летом 2025 года.
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