Лидером Баварии интересуется еще один топ-клуб

Вполне вероятно, что этим летом ключевой полузащитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих покинет команду.

Как сообщает RMC Sport, "ПСЖ" заинтересован в трансфере немецкого игрока. Переговоры между Киммихом и "Баварией" относительно нового контракта зашли в тупик, а французы решили воспользоваться возможностью.

Кроме "ПСЖ" Киммихом также интересуются некоторые клубы АПЛ и "Барселона". Однако все они ждут завершения Евро-2024, прежде чем начать переговоры с игроком.

Напомним, что контракт Йозуа с "Баварией" истекает летом 2025 года.