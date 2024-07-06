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Диего Демме возвращается в чемпионат Германии
Хавбек перешел в Герту, которая выступает во Второй Бундеслиге
Фото: Наполі
Полузащитник Диего Демме перешел в "Герту" на правах свободного агента.
Контракт с 32-летним немцем рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что хавбек успел поиграть в Германии за такие команды как: "Арминия", "Падерборн" и "РБ Лейпциг".
Diego #Demme ist jetzt Herthaner! ???????? Herzlich willkommen in Berlin. Wir freuen uns, dass du (endlich) da bist! ????— Hertha BSC (@HerthaBSC) July 6, 2024
ℹ️ https://t.co/j5MwueHIj7 ⬅️ #HaHoHe pic.twitter.com/P5xkCaA61t
Напомним, за прошлый сезон Демме сыграл лишь в трех матчах за "Наполи" безрезультатных действий. В общей сложности на счету немца 92 матча за неаполитанский клуб, где он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.
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