Диего Демме возвращается в чемпионат Германии

Полузащитник Диего Демме перешел в "Герту" на правах свободного агента.

Контракт с 32-летним немцем рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что хавбек успел поиграть в Германии за такие команды как: "Арминия", "Падерборн" и "РБ Лейпциг".

Напомним, за прошлый сезон Демме сыграл лишь в трех матчах за "Наполи" безрезультатных действий. В общей сложности на счету немца 92 матча за неаполитанский клуб, где он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.