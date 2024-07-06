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Диего Демме возвращается в чемпионат Германии

Германия

Хавбек перешел в Герту, которая выступает во Второй Бундеслиге

Диего Демме возвращается в чемпионат Германии

Фото: Наполі

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Полузащитник Диего Демме перешел в "Герту" на правах свободного агента.

Контракт с 32-летним немцем рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что хавбек успел поиграть в Германии за такие команды как: "Арминия", "Падерборн" и "РБ Лейпциг".

Напомним, за прошлый сезон Демме сыграл лишь в трех матчах за "Наполи" безрезультатных действий. В общей сложности на счету немца 92 матча за неаполитанский клуб, где он отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.

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Герта (Берлин) Диего Демме
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Источник:
Hertha BSC
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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