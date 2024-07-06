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Бавария подпишет 55-миллионного вингера из АПЛ. Медосмотр состоится уже в воскресенье

Германия

Вскоре о трансфере объявят официально

Бавария подпишет 55-миллионного вингера из АПЛ. Медосмотр состоится уже в воскресенье

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе совсем скоро перейдет в "Баварию". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Медицинское освидетельствование 22-летнего футболиста запланировано на завтра, 7 июля. После прохождения футболист подпишет контракт с клубом.

Соглашение между сторонами будет рассчитано до 2029 года

Последние три года Олисе провел в “Кристал Пэлас”. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, а стоимость аналитический портал Trasnfermarkt оценивает в 55 миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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