Бавария подпишет 55-миллионного вингера из АПЛ. Медосмотр состоится уже в воскресенье

Вингер "Кристал Пэлас" Майкл Олисе совсем скоро перейдет в "Баварию". Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Медицинское освидетельствование 22-летнего футболиста запланировано на завтра, 7 июля. После прохождения футболист подпишет контракт с клубом.

Соглашение между сторонами будет рассчитано до 2029 года

Последние три года Олисе провел в “Кристал Пэлас”. Его контракт рассчитан до лета 2027 года, а стоимость аналитический портал Trasnfermarkt оценивает в 55 миллионов евро.