"Хочу сказать спасибо всем": Тони Кроос написал прощальное письмо

Немецкий полузащитник Тони Кроос в своем Instagram написал прощальное письмо футбольной общественности.

"Вот так вот. Но прежде, чем сделать перерыв, я хотел бы попытаться понять, что произошло за последние 17 лет. Я не хочу упустить возможность сказать спасибо всем, кто принимал меня таким, как я есть.

Спасибо всем моим фанатам во всем мире за вашу безусловную поддержку. Спасибо всем моим клубам и тренерам за веру в меня. Спасибо товарищам по командам за то, что давали чувствовать себя востребованным. Благодарю моих друзей за то, что они всегда были честны со мной, независимо от того, насколько успешным я стал. Спасибо моим агентам, которые стали друзьями. Спасибо моим родителям за отличную подготовку к осуществлению моих мечтаний. Благодарю моего брата Феликса Крооса за то, что всегда был моим фанатом номер один.

Благодарю моих детей за то, что они были моей самой большой мотивацией. Нет ничего лучше, чем видеть, как дети гордятся папой. Спасибо моей прекрасной жене Джессике Кроос за то, что ты есть. Никогда не меняйся. Без тебя этот успех был бы невозможен. Он наш!

И последнее, но не менее важное: Спасибо Футболу! Ты отличная игра. И… не благодарите! Конец”, – написал Кроос.