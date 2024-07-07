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Вингер Кристал Пэлас прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра

Германия

Вскоре подпишет контракт

Вингер Кристал Пэлас прибыл в Мюнхен для прохождения медосмотра

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Переход вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе в "Баварии" идет по плану.

Как и сообщал ранее Фабрицио Романо, футболист сегодня пройдет медосмотр. Камеры журналистов сняли момент, когда француз прибыл в Мюнхен.

Контракт еще не подписан, но клубы находятся на финальном этапе переговоров. Лондонцы хотели включить в сделку процент от последующей продажи футболиста, мюнхенцы сопротивлялись этому пункту.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего вингера в 55 миллионов евро.

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Бавария (Мюнхен) Кристал Пэлас (Лондон) Мишель Олисе
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Источник:
Ben Heckner
Опубликовал: Максим Кучер
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