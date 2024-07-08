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Штутгарт интересуется вингером Хоффенхайма

Германия

Об этом сообщает Kicker

Штутгарт интересуется вингером Хоффенхайма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руководство "Штутгарта" думают о потенциальном преемнике Криса Фюриха, если 26-летний игрок покинет команду, занявшую второе место. "Швабы" присматриваются к тем игрокам, которые хорошо знакомы с местным чемпионатом.

Одним из кандидатов на замену Фюриху является Якоб Бруун Ларсен, который недавно был арендован "Бёрнли" у "Хоффенхайма" и привлек внимание нескольких клубов Премьер-лиги. Участник чемпионата Европы от Дании, который полгода носил футболку "Штутгарта" в начале 2018 года, имеет хорошие отношения с главным тренером Себастьяном Хёнессом. В то же время в клубе надеются, что Фюрих таки останется.

Добавим, что в прошлом сезоне Якоб Бруун Ларсен провел 36 матчей и отметился 7 голами.

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Хоффенхайм (Зинсхайм) Штутгарт Якоб Бруун Ларсен
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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