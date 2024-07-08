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Защитник сборной Германии Вальдемар Антон присоединился к Боруссии Дортмунд
Контракт рассчитан до 2028 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Боруссия Дортмунд" подписала контракт с 27-летним защитником Вальдемаром Антоном из "Штутгарта".
Футболист заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2028 года.
"Я очень жду своей первой игры за "Боруссию". Это топ-клуб, который только что дошел до финала Лиги чемпионов. Это свидетельствует об их потенциале", - сказал игрок.
Willkommen in Dortmund, Waldi! ????— Borussia Dortmund (@BVB) July 8, 2024
Borussia Dortmund hat Waldemar Anton (27) vom @VfB verpflichtet. Der Innenverteidiger unterschrieb am heutigen Montag einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Vertrag. ????????
???? https://t.co/DwQzo1x7KE pic.twitter.com/r8phT2z28H
Вальдемар присоединился к "Штутгарту" в 2020 году. Футболист в прошлом сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.
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