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Защитник сборной Германии Вальдемар Антон присоединился к Боруссии Дортмунд

Германия

Контракт рассчитан до 2028 года

Защитник сборной Германии Вальдемар Антон присоединился к Боруссии Дортмунд

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Боруссия Дортмунд" подписала контракт с 27-летним защитником Вальдемаром Антоном из "Штутгарта".

Футболист заключил соглашение, которое рассчитано до 30 июня 2028 года.

"Я очень жду своей первой игры за "Боруссию". Это топ-клуб, который только что дошел до финала Лиги чемпионов. Это свидетельствует об их потенциале", - сказал игрок.

Вальдемар присоединился к "Штутгарту" в 2020 году. Футболист в прошлом сезоне сыграл 37 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 ассиста.

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Боруссия (Дортмунд) Вальдемар Антон
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Источник:
BVB
Опубликовал: Екатерина Власова
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