Вольфсбург арендовал нападающего бельгийского Юниона Мохамеда Амура

24-летний Мохамед Амура, который прекрасно себя проявил в прошлом сезоне в "Юнионе Сент-Жилуаз", сменил клубную прописку. Алжирец отныне будет играть в немецком "Вольфсбурге". Руководство "волков" арендовало игрока на один сезон с опцией выкупа.

"Я горжусь и счастлив, что могу играть за такой большой клуб в Германии. Я всегда думал о Бундеслиге как о следующем шаге в моей карьере, поэтому "Вольфсбург" - идеальный вариант для меня", - заявил игрок после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Мохамед Амура провел 48 матчей, где отметился 23 голами и 8 передачами.