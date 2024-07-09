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Вольфсбург арендовал нападающего бельгийского Юниона Мохамеда Амура

Германия

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Вольфсбург арендовал нападающего бельгийского Юниона Мохамеда Амура

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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24-летний Мохамед Амура, который прекрасно себя проявил в прошлом сезоне в "Юнионе Сент-Жилуаз", сменил клубную прописку. Алжирец отныне будет играть в немецком "Вольфсбурге". Руководство "волков" арендовало игрока на один сезон с опцией выкупа.

"Я горжусь и счастлив, что могу играть за такой большой клуб в Германии. Я всегда думал о Бундеслиге как о следующем шаге в моей карьере, поэтому "Вольфсбург" - идеальный вариант для меня", - заявил игрок после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Мохамед Амура провел 48 матчей, где отметился 23 голами и 8 передачами.

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Вольфсбург Юнион Сент-Жилуаз (Сен-Жиль) Мохамед Амура
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Источник:
Вольфсбург
Опубликовал: Александр Гресь
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