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Вольфсбург арендовал нападающего бельгийского Юниона Мохамеда Амура
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
24-летний Мохамед Амура, который прекрасно себя проявил в прошлом сезоне в "Юнионе Сент-Жилуаз", сменил клубную прописку. Алжирец отныне будет играть в немецком "Вольфсбурге". Руководство "волков" арендовало игрока на один сезон с опцией выкупа.
"Я горжусь и счастлив, что могу играть за такой большой клуб в Германии. Я всегда думал о Бундеслиге как о следующем шаге в моей карьере, поэтому "Вольфсбург" - идеальный вариант для меня", - заявил игрок после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне Мохамед Амура провел 48 матчей, где отметился 23 голами и 8 передачами.
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