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Дортмундская Боруссия проявляет интерес к опорнику Тоттенхэма
Об этом сообщает Football Insider
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на то, что Пьер-Эмиль Гейбьерг был постоянным игроком на протяжении всего своего пребывания в "Тоттенхэме", в прошлом сезоне под руководством Анге Постекоглу он впал в немилость. Теперь датчанин задумался над продолжением своей карьеры вне Лондона.
Сообщается, что футболист недавно нанял нового агента, который должен найти ему новый клуб этим летом, поскольку он хочет гарантировать себе больше игровой практики в команде. Одним из претендентов на игрока является дортмундская "Боруссия". Немецкий клуб нуждается в усилении в центральной зоне полузащиты и игрок калибра Гейбьерга очень подходил бы к этой команде.
Добавим, что в прошлом сезоне датский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, из которых лишь треть провел в основе.
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