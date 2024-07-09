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Дортмундская Боруссия проявляет интерес к опорнику Тоттенхэма

Германия

Об этом сообщает Football Insider

Дортмундская Боруссия проявляет интерес к опорнику Тоттенхэма

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на то, что Пьер-Эмиль Гейбьерг был постоянным игроком на протяжении всего своего пребывания в "Тоттенхэме", в прошлом сезоне под руководством Анге Постекоглу он впал в немилость. Теперь датчанин задумался над продолжением своей карьеры вне Лондона.

Сообщается, что футболист недавно нанял нового агента, который должен найти ему новый клуб этим летом, поскольку он хочет гарантировать себе больше игровой практики в команде. Одним из претендентов на игрока является дортмундская "Боруссия". Немецкий клуб нуждается в усилении в центральной зоне полузащиты и игрок калибра Гейбьерга очень подходил бы к этой команде.

Добавим, что в прошлом сезоне датский футболист провел 39 матчей во всех турнирах, из которых лишь треть провел в основе.

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Боруссия (Дортмунд) Тоттенхэм (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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