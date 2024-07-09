Вслед за Антоном. Боруссия намерена подписать ещё одного игрока Штутгарта

Нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси в скором времени пополнит состав дортмундской "Боруссии".

По информации журналиста Sky Sport Денниса Байера, клубы уже согласовали трансфер. Сумма сделки составит 18 миллионов евро (отступные гвинейца). Контракт между сторонами будет заключен на 4 года.

По итогам прошлого сезона Гирасси финишировал на второй строчке лучших бомбардиров Бундеслиги, забив 28 голов. Первое место в гонке занял Гарри Кейн (36 забитых мячей).