  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Вслед за Антоном. Боруссия намерена подписать ещё одного игрока Штутгарта
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вслед за Антоном. Боруссия намерена подписать ещё одного игрока Штутгарта

Германия

Вскоре последует официальное подтверждение

Вслед за Антоном. Боруссия намерена подписать ещё одного игрока Штутгарта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Штутгарта" Серу Гирасси в скором времени пополнит состав дортмундской "Боруссии".

По информации журналиста Sky Sport Денниса Байера, клубы уже согласовали трансфер. Сумма сделки составит 18 миллионов евро (отступные гвинейца). Контракт между сторонами будет заключен на 4 года.

По итогам прошлого сезона Гирасси финишировал на второй строчке лучших бомбардиров Бундеслиги, забив 28 голов. Первое место в гонке занял Гарри Кейн (36 забитых мячей).

Ранее из "Штутгарта" в "Боруссию" Дортмунд также перешёл защитник Вальдемар Антон.

По теме
yellow-arrow
Дортмундская Боруссия проявляет интерес к опорнику Тоттенхэма
yellow-arrow
Вольфсбург арендовал нападающего бельгийского Юниона Мохамеда Амура
yellow-arrow
Защитник Шахтера может перебраться в Европу
Боруссия (Дортмунд) Штутгарт Серу Гирасси трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
X
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости