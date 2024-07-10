Мюллер завершил карьеру в сборной Германии - Bild

34-летний Томас Мюллер принял решение завершить карьеру в сборной Германии. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк со ссылкой на издание Bild.

Напомним, что на домашнем чемпионате Европы-2024 немцы дошли до четвертьфинальной стадии, где уступили национальной команде Испании со счётом 1:2.

Дебютировал Мюллер в составе "Бундестим" в 2010-м году. С тех пор нападающий сыграл в 131 матче, отличившись 45 забитыми мячами и отдав 41 результативную передачу.