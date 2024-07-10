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Мюллер завершил карьеру в сборной Германии - Bild

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Ещё одна огромная потеря для "Бундестим"

Мюллер завершил карьеру в сборной Германии - Bild

Getty Images/Global Images Ukraine

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34-летний Томас Мюллер принял решение завершить карьеру в сборной Германии. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк со ссылкой на издание Bild.

Напомним, что на домашнем чемпионате Европы-2024 немцы дошли до четвертьфинальной стадии, где уступили национальной команде Испании со счётом 1:2.

Дебютировал Мюллер в составе "Бундестим" в 2010-м году. С тех пор нападающий сыграл в 131 матче, отличившись 45 забитыми мячами и отдав 41 результативную передачу.

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Германия Томас Мюллер Евро 2024
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Источник:
Falk
Опубликовал: Александр Бураков
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