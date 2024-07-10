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РБ Лейпциг интересуется молодым вингером сборной Португалии

Германия

Об этом сообщает Sky Sport

РБ Лейпциг интересуется молодым вингером сборной Португалии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"РБ Лейпциг" после хорошего прошлого сезона, находится в поиске усиления состава. Марко Розе может потерять Дани Ольмо, которым интересуются немало топ-клубов Европы, а также у Хави Симонса завершилась аренда и на него спрос тоже очень высок. Поэтому "быки" присматриваются к игрокам, которые могли бы заменить испанца и нидерландца в команде.

Сообщается, что в шортлисте "Лейпцига" есть 21-летний Франсишку Консейсау. Вингер провел очень хороший сезон в "Порту", а также был одним из немногих португальцев, который хорошо себя проявил на Евро-2024. Переговоров между клубами по трансферу игрока не было, но интерес со стороны немцев зафиксирован.

Добавим, что в прошлом сезоне Франсишку Консейсау провел 43 матча, где отметился 8 голами и 8 передачами. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.

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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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