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Штутгарт ведет переговоры относительно трансфера нападающего Аугсбурга

Германия

Об этом сообщает Kicker

Штутгарт ведет переговоры относительно трансфера нападающего Аугсбурга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Штутгарт" работает над заменой Серу Гирасси, который уже совсем скоро перейдет в дортмундскую "Боруссию". Руководство "швабов" уже ведут переговоры по трансферу Эрмедина Демировича из "Аугсбурга".

"Штутгарт" уже делал первое предложение за боснийского нападающего в размере 19,5 млн евро, но его клуб отклонил его. "Аугсбург" требует за 26-летнего игрока 23 млн евро, но переговоры между командами еще будут продолжаться. Кроме того, футболист также очень заинтересован в переходе к "швабам", поскольку он хочет сыграть в Лиге чемпионов.

Добавим, что в прошлом сезоне Эрмедин Демирович провел 34 матча, где отметился 15 голами и 10 ассистами.

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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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