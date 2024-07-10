Штутгарт ведет переговоры относительно трансфера нападающего Аугсбурга

"Штутгарт" работает над заменой Серу Гирасси, который уже совсем скоро перейдет в дортмундскую "Боруссию". Руководство "швабов" уже ведут переговоры по трансферу Эрмедина Демировича из "Аугсбурга".

"Штутгарт" уже делал первое предложение за боснийского нападающего в размере 19,5 млн евро, но его клуб отклонил его. "Аугсбург" требует за 26-летнего игрока 23 млн евро, но переговоры между командами еще будут продолжаться. Кроме того, футболист также очень заинтересован в переходе к "швабам", поскольку он хочет сыграть в Лиге чемпионов.

Добавим, что в прошлом сезоне Эрмедин Демирович провел 34 матча, где отметился 15 голами и 10 ассистами.