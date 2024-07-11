Оскар Хёйлунд - игрок франкфуртского Айнтрахта

Младший брат Расмуса Хёйлунда пошел на повышение. В новом сезоне 19-летний Оскар будет играть в "Айнтрахте". Контракт полузащитника с новым клубом рассчитан до конца июня 2029 года.

"Франкфуртский "Айнтрахт" - большой клуб, о котором я слышал много положительных отзывов в Дании. Очевидно, я знаю об успехе в Лиге Европы в 2022 году, а также о невероятной поддержке болельщиков в Барселоне и Севилье. Я счастлив быть "орлом" и уже с нетерпением жду, когда почувствую на себе атмосферу болельщиков этого клуба", - заявил датчанин после перехода.

Добавим, что в прошлом сезоне Оскар Хёйлунд в составе "Копенгагена" провел 25 матчей, где отметился голом и результативной передачей.