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"Я хочу выигрывать титулы". Новичок Баварии прокомментировал свой переход

Германия

Футболист поделился своими эмоциями

"Я хочу выигрывать титулы". Новичок Баварии прокомментировал свой переход

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Недавно "Бавария" объявила о подписании опорного полузащитника "Фулхэма" и сборной Португалии Жоау Пальиньи.

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Португалец прокомментировал свой переход в немецкий клуб:

"Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Сейчас я играю за один из лучших клубов Европы. Для меня это осуществление мечты, и я очень этим горжусь.

Я хочу наслаждаться успехом с "Баварией" и выигрывать титулы - для этого я готов на все".

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