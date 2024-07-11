"Я хочу выигрывать титулы". Новичок Баварии прокомментировал свой переход

Недавно "Бавария" объявила о подписании опорного полузащитника "Фулхэма" и сборной Португалии Жоау Пальиньи.

Португалец прокомментировал свой переход в немецкий клуб:

"Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Сейчас я играю за один из лучших клубов Европы. Для меня это осуществление мечты, и я очень этим горжусь.

Я хочу наслаждаться успехом с "Баварией" и выигрывать титулы - для этого я готов на все".