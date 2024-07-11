Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я хочу выигрывать титулы". Новичок Баварии прокомментировал свой переход
Футболист поделился своими эмоциями
Getty Images / Global Images Ukraine
Недавно "Бавария" объявила о
Португалец прокомментировал свой переход в немецкий клуб:
"Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Сейчас я играю за один из лучших клубов Европы. Для меня это осуществление мечты, и я очень этим горжусь.
Я хочу наслаждаться успехом с "Баварией" и выигрывать титулы - для этого я готов на все".
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кто из футболистов после Евро-2024 станет целью топ-клубов. Среди них есть и украинец
- Ярославский объявлен в розыск в РФ
- Массовая драка на Кубке Америки. Дарвин Нуньес бросался стулом и получил по лицу от фаната
- Защитник Шахтера может перебраться в Европу
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн