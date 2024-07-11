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Директор Боруссии Д высказался о возможности трансфера лучшего бомбардира Штутгарта

Германия
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Ватцке высказался о Серу Гирасси

Директор Боруссии Д высказался о возможности трансфера лучшего бомбардира Штутгарта

transfermarkt

Новина українською

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал ситуацию с возможным трансфером форварда "Штутгарта" Серу Гирасси.

"Текущая ситуация такова, что все вовлеченные стороны все еще хотят трансфера, но, конечно, нам нужна информация о том, в каком состоянии сейчас находится игрок".

Серу в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 3 ассиста.

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Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке Штутгарт Серу Гирасси
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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