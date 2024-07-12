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Бавария хочет расстаться с одним из своих вингеров - клуб устал от его частых травм
Накопилось множество претензий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" собирается выставить на трансфер вингера Кингсли Комана. Об этом сообщает L'Equipe. По информации источника, 28-летний француз входит в шорт-лист футболистов, с которыми мюнхенский клуб хочет расстаться в стремлении омолодить стареющий состав. Также отмечается, что совет директоров "Баварии" устал от частых травм Комана, а также видит несоответствие игровых показателей вингера с уровнем его зарплаты (одна из самых высоких в команде). В прошлом сезоне Коман отличился 5 забитыми голами и 3 ассистами в 26 сыгранных матчах. Контракт Кингсли с "Баварией" рассчитан до середины 2027 года.
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