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Бундеслига введет новое правило общения с арбитрами

Германия
Обновлено

Только капитаны могут общаться с арбитром

Бундеслига введет новое правило общения с арбитрами

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В Бундеслиге с нового сезона введут правило, что рефери будут объяснять свои решения только капитанам команд. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, немецкий футбольный союз (DFB) принял решение, что общаться с арбитром запрещено всем игрокам, кроме капитанов. Только капитан той или иной команды имеет право говорить с судьей по поводу ситуаций на поле. Отмечается, что игроки без капитанской повязки, которые будут подходить к судьям, чтобы выразить свое мнение, будут получать желтую карточку.

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Напомним, что первое введение этого правила произошло на Евро 2024.

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Германия Бундеслига
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Источник:
BILD
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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