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"Нам будет очень не хватать его в национальной сборной". Нагельсманн высказался об уходе Мюллера
Томас Мюллер завершил свою карьеру в сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Германии и "Баварии" Томас Мюллер недавно
Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, поделился своими мыслями по этому поводу.
"Было очень приятно работать с ним. Томас - профессионал, который сейчас так же увлекается футболом, как и в первый день своей карьеры.
Как бы я ни сожалел, что его больше не будет с нами, я очень надеюсь, что он продолжит формировать немецкий футбол в будущем - как игрок ФК "Бавария" и в других ролях в будущем. Нам будет очень не хватать его в национальной сборной".
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