"Нам будет очень не хватать его в национальной сборной". Нагельсманн высказался об уходе Мюллера

Нападающий сборной Германии и "Баварии" Томас Мюллер недавно объявил о завершении своей карьеры в национальной команде.

Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, поделился своими мыслями по этому поводу.

"Было очень приятно работать с ним. Томас - профессионал, который сейчас так же увлекается футболом, как и в первый день своей карьеры.

Как бы я ни сожалел, что его больше не будет с нами, я очень надеюсь, что он продолжит формировать немецкий футбол в будущем - как игрок ФК "Бавария" и в других ролях в будущем. Нам будет очень не хватать его в национальной сборной".