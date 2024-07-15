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"Нам будет очень не хватать его в национальной сборной". Нагельсманн высказался об уходе Мюллера

Германия

Томас Мюллер завершил свою карьеру в сборной Германии

"Нам будет очень не хватать его в национальной сборной". Нагельсманн высказался об уходе Мюллера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Германии и "Баварии" Томас Мюллер недавно объявил о завершении своей карьеры в национальной команде.

Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, поделился своими мыслями по этому поводу.

"Было очень приятно работать с ним. Томас - профессионал, который сейчас так же увлекается футболом, как и в первый день своей карьеры.

Как бы я ни сожалел, что его больше не будет с нами, я очень надеюсь, что он продолжит формировать немецкий футбол в будущем - как игрок ФК "Бавария" и в других ролях в будущем. Нам будет очень не хватать его в национальной сборной".

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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