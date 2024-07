Два топ-клуба проявляют интерес к центральному защитнику Лейпцига

"Ливерпуль" и мадридский "Атлетико" нуждаются в кардинальных изменениях в защите на следующий сезон. Оба клуба находятся в активном поиске игроков, которые могут решить эту проблему для них.

Сообщается, что мерсисайдцы и "матрасники" заинтересованы в услугах Мохамеда Симакана из "Лейпцига". Конкретных переговоров нет, предложений нет, но интерес есть. Немецкий клуб оценивает своего игрока в 40-45 млн евро. Хоть "быки" и хотят в дальнейшем сотрудничать с центральным защитником, француз открыт к переходу в другую команду.

We hear from England and Spain that @LFC and @Atleti have expressed interest in Mo Simakan (24/????????). No concrete negotiations, no offers – but there is interest. Possible sale price: €40m-€45m.



Simakan can imagine a transfer but is also not unhappy in Leipzig. He is focused on… pic.twitter.com/8spWdLKwz3