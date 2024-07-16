Берлинский Унион проявляет интерес к вингеру Фиорентины

"Унион" после довольно неудачного сезона, где он в последнем туре обеспечил себе прописку в Бундеслиге, продолжает поиски футболистов, которые могли бы укрепить команду на следующую кампанию.

Сообщается, что берлинский клуб интересуется Кристианом Куаме из "Фиорентины". Обе команды ведут переговоры и немцы нацелены на аренду с правом выкупа. Однако контракт вингера, который также может играть на позиции центрального нападающего, истекает в июне 2025 года, а это означает, что "Фиорентина" сначала должна будет продлить контракт 26-летнего игрока в случае аренды.

Добавим, что в прошлом сезоне Кристиан Куаме провел 38 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.