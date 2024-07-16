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Эрмедин Демирович - игрок Штутгарта
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ситуация вокруг боснийца Эрмедина Демировича окончательно решилась. Нападающий в новом сезоне будет играть в "Штутгарте". Руководство "швабов" приобрело игрока у "Аугсбурга" за 21 млн евро с дополнительными бонусами. Контракт боснийца с новым клубом рассчитан до конца июня 2028 года.
"Я очень рад быть здесь, на "VfB". Не могу дождаться, когда все начнется. Я стал фанатом этой команды после игры в Штутгарте. Мне нравится стиль игры и команда. Я знаю некоторых ребят, поэтому, пожалуй, мне не понадобится много времени, чтобы освоиться здесь", - заявил Эрмедин Демирович после перехода в новый клуб.
Добавим, что в прошлом сезоне боснийский форвард провел 34 матча, где отметился 15 голами и 10 ассистами.
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