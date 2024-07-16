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Дортмундская Боруссия проявляет интерес к защитнику Манчестер Сити
Об этом сообщает Sky Sport
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дортмундская "Боруссия" находится в поиске универсального игрока, который мог бы закрыть несколько позиций на правом фланге команды. Клуб достиг принципиальной договоренности с представителем "Манчестер Сити" Яном Коуту, который играл в прошлом сезоне в аренде в "Жироне".
Впрочем, по информации немецкого медиа, камнем преткновения в переговорах может стать сумма трансфера. Требования "Манчестер Сити" пока все еще слишком высоки. "Боруссия" была бы готова заплатить чемпионам Англии от 20 до 25 млн евро. Бразильский защитник очень заинтересован в переходе в Дортмунд.
Добавим, что в прошлом сезоне Ян Коуту провел 39 матчей, где отметился 2 голами и 10 ассистами.
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