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Дортмундская Боруссия проявляет интерес к защитнику Манчестер Сити

Германия

Об этом сообщает Sky Sport

Дортмундская Боруссия проявляет интерес к защитнику Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дортмундская "Боруссия" находится в поиске универсального игрока, который мог бы закрыть несколько позиций на правом фланге команды. Клуб достиг принципиальной договоренности с представителем "Манчестер Сити" Яном Коуту, который играл в прошлом сезоне в аренде в "Жироне".

Впрочем, по информации немецкого медиа, камнем преткновения в переговорах может стать сумма трансфера. Требования "Манчестер Сити" пока все еще слишком высоки. "Боруссия" была бы готова заплатить чемпионам Англии от 20 до 25 млн евро. Бразильский защитник очень заинтересован в переходе в Дортмунд.

Добавим, что в прошлом сезоне Ян Коуту провел 39 матчей, где отметился 2 голами и 10 ассистами.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Жирона
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Источник:
Sky Sport
Опубликовал: Александр Гресь
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