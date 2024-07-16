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Бременский Вердер продлил контракт с защитником Феликсом Агу
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бременский "Вердер" договорился о продлении контракта с 24-летним защитником Феликсом Агу. Срок продления нового соглашения не сообщается.
"Феликс обладает бешеной скоростью, но его гибкость, которая позволяет играть на обоих флангах, также является большой силой. Он очень хорошо развивался в прошлом сезоне, и я уверен, что он продолжит этот путь", - сказал главный тренер "Вердера" Оле Вернер.
"Я считаю, что мы продолжаем становиться лучше как команда, а игроки смогли развиваться в "Вердере". Я чувствую себя как дома в команде, клубе и городе и думаю, что это идеальные условия для того, чтобы сделать следующий шаг в моей карьере", - заявил немецкий правый защитник.
Добавим, что в прошлом сезоне Феликс Агу провел 24 матча и отметился 3 результативными передачами.
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