Директор Баварии - о Симонсе: Он очень хороший игрок

Директор "Баварии" Кристоф Фройнд высказался о полузащитнике "ПСЖ" Хави Симонсе.

"Он очень хороший игрок. Хави очень хорошо сыграл на Евро и провел очень хороший сезон с "Лейпцигом". Я думаю, у него будет действительно хорошая карьера на самом высоком уровне. Симонс необыкновенный".