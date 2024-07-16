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Директор Баварии - о Симонсе: Он очень хороший игрок
Фройнд высказался о хавбеке ПСЖ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Баварии" Кристоф Фройнд высказался о полузащитнике "ПСЖ" Хави Симонсе.
"Он очень хороший игрок. Хави очень хорошо сыграл на Евро и провел очень хороший сезон с "Лейпцигом". Я думаю, у него будет действительно хорошая карьера на самом высоком уровне. Симонс необыкновенный".
Ранее сообщалось, что немцы готовы рассмотреть вариант аренды 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа. Но "ПСЖ" пока не готов продать Хави.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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