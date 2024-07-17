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Фройнд - о будущем Дэвиса: Уже состоялись переговоры

Германия

Будущее Дэвиса пока неизвестно

Фройнд - о будущем Дэвиса: Уже состоялись переговоры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Баварии" Кристофер Фройнд высказался о будущем защитника Альфонсо Дэвисом.

"Переговоры состоялись, но мы так ничего и не согласовали. Дверь, конечно, не закрыта. Посмотрим, что произойдет в следующие несколько месяцев".

Напомним, что у Дэвиса контракт "Баварией" заканчивается в 2025 году.

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Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис Кристоф Фройнд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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