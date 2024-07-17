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Фройнд - о будущем Дэвиса: Уже состоялись переговоры
Будущее Дэвиса пока неизвестно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Директор "Баварии" Кристофер Фройнд высказался о будущем защитника Альфонсо Дэвисом.
"Переговоры состоялись, но мы так ничего и не согласовали. Дверь, конечно, не закрыта. Посмотрим, что произойдет в следующие несколько месяцев".
Напомним, что у Дэвиса контракт "Баварией" заканчивается в 2025 году.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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