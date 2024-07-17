Фройнд - о будущем Дэвиса: Уже состоялись переговоры

Директор "Баварии" Кристофер Фройнд высказался о будущем защитника Альфонсо Дэвисом.

"Переговоры состоялись, но мы так ничего и не согласовали. Дверь, конечно, не закрыта. Посмотрим, что произойдет в следующие несколько месяцев".