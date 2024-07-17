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Бавария хочет понизить зарплату одному из лидеров команды

Германия
Обновлено

Киммих летом может покинуть мюнхенский клуб летом

Бавария хочет понизить зарплату одному из лидеров команды

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"Бавария" готова продлить контракт со своим полузащитником Йозуа Киммихом, но лишь при условии, если футболист согласится на снижение заработной платы.

По информации Bayern & Germanу, игрок, вероятно, не согласится на такие условия контракта. Киммихом сейчас интересуются многие топ-клубы и он может подписать договор с любым из них.

Напомним, что контракт Йозуа с "Баварией" истекает летом 2025 года.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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