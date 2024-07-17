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Бавария хочет понизить зарплату одному из лидеров команды
Киммих летом может покинуть мюнхенский клуб летом
"Бавария" готова продлить контракт со своим полузащитником Йозуа Киммихом, но лишь при условии, если футболист согласится на снижение заработной платы.
По информации Bayern & Germanу, игрок, вероятно, не согласится на такие условия контракта. Киммихом сейчас интересуются многие топ-клубы и он может подписать договор с любым из них.
Напомним, что контракт Йозуа с "Баварией" истекает летом 2025 года.
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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