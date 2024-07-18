  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Леверкузенский Байер хочет приобрести нападающего Ренна
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леверкузенский Байер хочет приобрести нападающего Ренна

Германия

Об этом сообщает Kicker

Леверкузенский Байер хочет приобрести нападающего Ренна

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион Бундеслиги продолжает свою работу на трансферном рынке. После подписания универсального защитника Жанюэля Белосяна из "Ренна", леверкузенский "Байер" присматривается к еще одному игроку "красно-черных".

Сообщается, что "фармацевты" заинтересованы в услугах 27-летнего Мартена Терье. Француз является универсальным игроком, который может сыграть в центре нападения, левого вингера, атакующего полузащитника. Впрочем, "Байеру" придется за него выложить около 20 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Мартен Терье провел 35 матчей, где отметился 9 голами и 4 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Бавария хочет понизить зарплату одному из лидеров команды
yellow-arrow
Фройнд - о будущем Дэвиса: Уже состоялись переговоры
yellow-arrow
Ливерпуль нацелился на трех игроков Бундеслиги
Байер (Леверкузен) Ренн Мартен Терье
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости