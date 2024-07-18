Леверкузенский Байер хочет приобрести нападающего Ренна

Чемпион Бундеслиги продолжает свою работу на трансферном рынке. После подписания универсального защитника Жанюэля Белосяна из "Ренна", леверкузенский "Байер" присматривается к еще одному игроку "красно-черных".

Сообщается, что "фармацевты" заинтересованы в услугах 27-летнего Мартена Терье. Француз является универсальным игроком, который может сыграть в центре нападения, левого вингера, атакующего полузащитника. Впрочем, "Байеру" придется за него выложить около 20 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Мартен Терье провел 35 матчей, где отметился 9 голами и 4 ассистами.