Дортмундская Боруссия подписала лучшего бомбардира Штутгарта

Дортмундская "Боруссия" подписала форварда Серу Гирасси из "Штутгарта".

Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

"Для меня важно сказать: я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы. Это моя мотивация. В прошлом году клуб показал, что это возможно, дойдя до финала Лиги чемпионов", - сказал футболист.

???? Borussia Dortmund verstärkt sein Angriffszentrum: Am heutigen Donnerstag hat Serhou Guirassy (28) einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Arbeitsvertrag unterschrieben.



Zur Meldung ???? https://t.co/DwQzo1xFAc pic.twitter.com/kRDQn10bZ7 — Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2024

Напомним, что Серу в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 3 ассиста.