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Дортмундская Боруссия подписала лучшего бомбардира Штутгарта
Я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы (с)
transfermarkt
Дортмундская "Боруссия" подписала форварда Серу Гирасси из "Штутгарта".
Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.
"Для меня важно сказать: я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы. Это моя мотивация. В прошлом году клуб показал, что это возможно, дойдя до финала Лиги чемпионов", - сказал футболист.
???? Borussia Dortmund verstärkt sein Angriffszentrum: Am heutigen Donnerstag hat Serhou Guirassy (28) einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Arbeitsvertrag unterschrieben.— Borussia Dortmund (@BVB) July 18, 2024
Zur Meldung ???? https://t.co/DwQzo1xFAc pic.twitter.com/kRDQn10bZ7
Напомним, что Серу в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 3 ассиста.
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