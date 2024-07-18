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Дортмундская Боруссия подписала лучшего бомбардира Штутгарта

Германия
Обновлено

Я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы (с)

Дортмундская Боруссия подписала лучшего бомбардира Штутгарта

transfermarkt

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" подписала форварда Серу Гирасси из "Штутгарта".

Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года.

"Для меня важно сказать: я приехал сюда, чтобы выигрывать титулы. Это моя мотивация. В прошлом году клуб показал, что это возможно, дойдя до финала Лиги чемпионов", - сказал футболист.

Напомним, что Серу в прошлом сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 3 ассиста.

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Боруссия (Дортмунд) Штутгарт Серу Гирасси
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Источник:
BVB
Опубликовал: Екатерина Власова
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