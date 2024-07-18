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Байер приобрел французского вингера за 20 миллионов евро

Германия
Обновлено

Терье будет выступать под 11-м номером

Байер приобрел французского вингера за 20 миллионов евро

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Байер" начал сотрудничать с вингером Мартином Терье из "Ренна".

Футболист подписал контракт с клубом до июня 2029 года. Игрок будет выступать под 11-м номером. Немецкий клуб не сообщает сумму трансфера, но СМИ пишут о 20 миллионах евро плюс бонусы.

За "Ренн" Терье в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 9 голов и выдал 4 ассиста.

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Источник:
bayer
Опубликовал: Екатерина Власова
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