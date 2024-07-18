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Байер приобрел французского вингера за 20 миллионов евро
Терье будет выступать под 11-м номером
Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" начал сотрудничать с вингером Мартином Терье из "Ренна".
Футболист подписал контракт с клубом до июня 2029 года. Игрок будет выступать под 11-м номером. Немецкий клуб не сообщает сумму трансфера, но СМИ пишут о 20 миллионах евро плюс бонусы.
✍️ Der französische Offensivspieler wechselt vom @staderennais zum Doublesieger und unterschreibt bis 2029. Unser Geschäftsführer Sport, Simon #Rolfes, freut sich, mit der Verpflichtung die Offensive der #Werkself auszubauen. ????#Terrier2029 #Bayer04https://t.co/DgagpQYyMV— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) July 18, 2024
За "Ренн" Терье в прошлом сезоне сыграл 36 матчей, в которых забил 9 голов и выдал 4 ассиста.
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