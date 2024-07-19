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Франкфуртский Айнтрахт проявляет интерес к защитнику Лидс Юнайтед

Германия

Об этом сообщает Kicker

Франкфуртский Айнтрахт проявляет интерес к защитнику Лидс Юнайтед

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Франкфуртский "Айнтрахт" находится в поиске нового правого защитника и похоже, что ему удалось найти его. Сообщается, что к немецкому клубу на правах аренды может присоединиться Расмус Кристенсен из "Лидс Юнайтед".

Датский игрок последнюю кампанию провел в аренде в "Роме". После возвращения в "Лидс", защитнику надо было искать другие варианты продолжения карьеры, поскольку главный тренер "белых" Даниэль Фарке не рассчитывает на 27-летнего футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Расмус Кристенсен провел 31 матч, в котором отметился голом и 2 ассистами.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Лидс Юнайтед Расмус Кристенсен
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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