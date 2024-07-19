Франкфуртский Айнтрахт проявляет интерес к защитнику Лидс Юнайтед

Франкфуртский "Айнтрахт" находится в поиске нового правого защитника и похоже, что ему удалось найти его. Сообщается, что к немецкому клубу на правах аренды может присоединиться Расмус Кристенсен из "Лидс Юнайтед".

Датский игрок последнюю кампанию провел в аренде в "Роме". После возвращения в "Лидс", защитнику надо было искать другие варианты продолжения карьеры, поскольку главный тренер "белых" Даниэль Фарке не рассчитывает на 27-летнего футболиста.

Добавим, что в прошлом сезоне Расмус Кристенсен провел 31 матч, в котором отметился голом и 2 ассистами.