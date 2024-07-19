Боруссия Д продлила сотрудничество со своим резервным голкипером

Дортмундская "Боруссия" подписала новое соглашение с голкипером Александром Мейером.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

"Я чувствую себя здесь очень комфортно и я чувствую поддержку со стороны руководства, тренерского штаба, моих товарищей по команде, сотрудников и наших болельщиков", - сказал футболист.

Напомним, что Меер выступает за "Боруссию" с лета 2022 года. Игрок присоединился к клубу как свободный агент.