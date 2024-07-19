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Боруссия Д продлила сотрудничество со своим резервным голкипером
Я чувствую себя здесь очень комфортно (с)
transfermarkt
Дортмундская "Боруссия" подписала новое соглашение с голкипером Александром Мейером.
Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
"Я чувствую себя здесь очень комфортно и я чувствую поддержку со стороны руководства, тренерского штаба, моих товарищей по команде, сотрудников и наших болельщиков", - сказал футболист.
???? 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ???? pic.twitter.com/8DU5IpX4A4— Borussia Dortmund (@BVB) July 19, 2024
Напомним, что Меер выступает за "Боруссию" с лета 2022 года. Игрок присоединился к клубу как свободный агент.
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Источник:bvb
Опубликовал: Екатерина Власова
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