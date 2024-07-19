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Переход ключевого защитника Баварии в Манчестер Юнайтед, вероятно, отменяется
Вот и все
Бавария
Трансферная сага вокруг центрального защитника мюнхенской "Баварии" Маттейса де Лигта и его перехода в "Манчестер Юнайтед", похоже, завершена.
По словам Флориана Плеттенберга, пока переговоры между сторонами приостановлены. Игрок понимает, что "Манчестер Юнайтед" не сможет заплатить 50 миллионов евро плюс бонусы. А "Бавария" не готова уменьшать сумму трансфера.
Напомним, что Маттейс присоединился к немецкому клубу в 2022 году из "Ювентуса" за 70 миллионов евро. У футболиста контракт с "Баварией" действует до июня 2027 года.
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