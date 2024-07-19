Новичок Бундеслиги может сесть в тюрьму на шесть лет

Полузащитник Кайсю Сано недавно перебрался в немецкий "Майнц", но, похоже, ближайшее будущее он проведет в тюрьме.

Как сообщает Bild, японца обвиняют в изнасиловании вместе с двумя его одноклубниками по молодежной сборной Ямамото и Такеучи.

Потерпевшая, 30-летняя женщина, немедленно обратилась в полицию, которая задержала футболистов. Сано и Ямамото, как сообщается, признались в преступлении, но Такеучи отрицает все обвинения.

Согласно японскому законодательству, игрокам может грозить до четырех лет лишения свободы, но поскольку преступление было совершено группой лиц, наказание может увеличиться до шести лет.