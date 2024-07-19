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Новичок Бундеслиги может сесть в тюрьму на шесть лет
Японца обвиняют в изнасиловании
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Кайсю Сано недавно перебрался в немецкий "Майнц", но, похоже, ближайшее будущее он проведет в тюрьме.
Как сообщает Bild, японца обвиняют в изнасиловании вместе с двумя его одноклубниками по молодежной сборной Ямамото и Такеучи.
Потерпевшая, 30-летняя женщина, немедленно обратилась в полицию, которая задержала футболистов. Сано и Ямамото, как сообщается, признались в преступлении, но Такеучи отрицает все обвинения.
Согласно японскому законодательству, игрокам может грозить до четырех лет лишения свободы, но поскольку преступление было совершено группой лиц, наказание может увеличиться до шести лет.
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