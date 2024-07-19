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Штутгарт уже нашел замену своему лучшему бомбардиру, который перешел в Боруссию Д

Германия

Арно Калимуэндо может перейти в Бундеслигу

Штутгарт уже нашел замену своему лучшему бомбардиру, который перешел в Боруссию Д

Фото: staderennais.com

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"Штутгарт" хочет подписать контракт с 22-летним нападающим "Ренна“ Арно Калимуэндо, чтобы заменить Серу Гирасси, который перешел в "Боруссию“ Дортмунд.

Немецкий клуб еще не сделал официальное предложение "Ренну", но, как сообщает L'Équipe, они сначала хотят договориться о личных условиях с самим игроком.

Контракт Калимуэндо с "Ренном" действует до 2027 года, поэтому французский клуб ожидает получить за него не менее 25 миллионов евро.

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Боруссия (Дортмунд) Штутгарт Серу Гирасси Арно Калимуэндо
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Источник:
L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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