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Штутгарт уже нашел замену своему лучшему бомбардиру, который перешел в Боруссию Д
Арно Калимуэндо может перейти в Бундеслигу
Фото: staderennais.com
"Штутгарт" хочет подписать контракт с 22-летним нападающим "Ренна“ Арно Калимуэндо, чтобы заменить Серу Гирасси, который перешел в "Боруссию“ Дортмунд.
Немецкий клуб еще не сделал официальное предложение "Ренну", но, как сообщает L'Équipe, они сначала хотят договориться о личных условиях с самим игроком.
Контракт Калимуэндо с "Ренном" действует до 2027 года, поэтому французский клуб ожидает получить за него не менее 25 миллионов евро.
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Источник:L'Équipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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