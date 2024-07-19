Штутгарт уже нашел замену своему лучшему бомбардиру, который перешел в Боруссию Д

"Штутгарт" хочет подписать контракт с 22-летним нападающим "Ренна“ Арно Калимуэндо, чтобы заменить Серу Гирасси, который перешел в "Боруссию“ Дортмунд.

Немецкий клуб еще не сделал официальное предложение "Ренну", но, как сообщает L'Équipe, они сначала хотят договориться о личных условиях с самим игроком.

Контракт Калимуэндо с "Ренном" действует до 2027 года, поэтому французский клуб ожидает получить за него не менее 25 миллионов евро.