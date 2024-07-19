Директор Баварии - о сделке с Симонсом: Мы делаем все возможное, чтобы у нас был топовый состав

Директор "Баварии" Макс Эберль ответил на вопросы журналистов о потенциальном трансфере 21-летнего полузащитника "ПСЖ" Хави Симонса.

"Я привел его в "Лейпциг"... Мы увидели в Бундеслиге и на Евро, что он выдающийся футболист. Мы делаем все возможное, чтобы в новом сезоне у нас был топовый состав".