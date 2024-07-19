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Директор Баварии - о сделке с Симонсом: Мы делаем все возможное, чтобы у нас был топовый состав
Эберль высказался о хавбеке ПСЖ
Getty Images / Global Images Ukraine
Директор "Баварии" Макс Эберль ответил на вопросы журналистов о потенциальном трансфере 21-летнего полузащитника "ПСЖ" Хави Симонса.
"Я привел его в "Лейпциг"... Мы увидели в Бундеслиге и на Евро, что он выдающийся футболист. Мы делаем все возможное, чтобы в новом сезоне у нас был топовый состав".
Ранее сообщалось, что немцы готовы рассмотреть вариант аренды 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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