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Директор Баварии - о сделке с Симонсом: Мы делаем все возможное, чтобы у нас был топовый состав

Германия
Обновлено

Эберль высказался о хавбеке ПСЖ

Директор Баварии - о сделке с Симонсом: Мы делаем все возможное, чтобы у нас был топовый состав

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Директор "Баварии" Макс Эберль ответил на вопросы журналистов о потенциальном трансфере 21-летнего полузащитника "ПСЖ" Хави Симонса.

"Я привел его в "Лейпциг"... Мы увидели в Бундеслиге и на Евро, что он выдающийся футболист. Мы делаем все возможное, чтобы в новом сезоне у нас был топовый состав".

Ранее сообщалось, что немцы готовы рассмотреть вариант аренды 21-летнего футболиста с правом последующего выкупа.

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Бавария (Мюнхен) Макс Эберль Пари Сен-Жермен Хави Симонс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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