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Айнтрахт Франкфурт арендовал защитника Лидса

Германия

Я уже не могу дождаться, чтобы сыграть за этот клуб (с)

Айнтрахт Франкфурт арендовал защитника Лидса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Айнтрахт Франкфурт" подписал контракт с защитником "Лидса" Расмусом Кристенсеном.

Клуб решил арендовать 27-летнего футболиста до конца сезона 2024/25. Также в договоре игрока есть пункт о выкупе.

"Для меня сегодня замечательный день. Я очень рад, что отныне я буду в "Айнтрахте". Я уже не могу дождаться, чтобы сыграть за этот клуб", - сказал Кристенсен.

Расмус в прошлом сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Лидс Юнайтед Расмус Кристенсен
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Источник:
Еintracht
Опубликовал: Екатерина Власова
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