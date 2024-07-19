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Айнтрахт Франкфурт арендовал защитника Лидса
Я уже не могу дождаться, чтобы сыграть за этот клуб (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
"Айнтрахт Франкфурт" подписал контракт с защитником "Лидса" Расмусом Кристенсеном.
Клуб решил арендовать 27-летнего футболиста до конца сезона 2024/25. Также в договоре игрока есть пункт о выкупе.
"Для меня сегодня замечательный день. Я очень рад, что отныне я буду в "Айнтрахте". Я уже не могу дождаться, чтобы сыграть за этот клуб", - сказал Кристенсен.
???????????????????????? ???????????????????????????????????????? verstärkt die Eintracht! ????— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) July 19, 2024
Der dänische Nationalspieler wechselt für die Saison 2024/25 per Leihe von Leeds United nach Frankfurt. Im Anschluss besitzt die Eintracht eine Kaufoption.#SGE
Расмус в прошлом сезоне сыграл 31 матч, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
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