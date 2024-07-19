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Директор Баварии - о будущем Киммиха: Мы договорились, что поговорим друг с другом

Германия
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Судьба Йозуа в немецком клубе пока неизвестна

Директор Баварии - о будущем Киммиха: Мы договорились, что поговорим друг с другом

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Директор "Баварии" Макс Эберль высказался о будущем полузащитника Йозуа Киммиха в мюнхенском клубе.

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"Будущее Йозуа? У него еще остался год по контракту. Мы договорились, что поговорим друг с другом после его отпуска", - сказал Макс.

Напомним, что контракт Йозуа с "Баварией" истекает летом 2025 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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