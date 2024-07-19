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Директор Баварии - о будущем Киммиха: Мы договорились, что поговорим друг с другом
Судьба Йозуа в немецком клубе пока неизвестна
Директор "Баварии" Макс Эберль высказался о будущем полузащитника Йозуа Киммиха в мюнхенском клубе.
"Будущее Йозуа? У него еще остался год по контракту. Мы договорились, что поговорим друг с другом после его отпуска", - сказал Макс.
Напомним, что контракт Йозуа с "Баварией" истекает летом 2025 года.
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