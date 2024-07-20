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Матип в следующем сезоне может играть в немецкой лиге
Байер заинтересован в услугах 32-летнего игрока
"Байер" хочет подписать Жоэля Матипа, об этом сообщает Фабрицио Романо в Х.
По имеющейся информации, Жоэль Матип является свободным агентом, из-за этого статуса "Байер" хочет подписать бывшего защитника "Ливерпуля". В настоящее время немецкий клуб продвигается в переговорах по подписанию камерунского центрального защитника.
????????⚫️ Bayer Leverkusen are advancing in talks to sign Joel Matip as new centre back on free transfer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2024
After leaving Liverpool, Matip received several approaches and Leverkusen are really keen.
Talks underway, as interest is concrete as reported by @Plettigoal @berger_pj. pic.twitter.com/0qHoc5SV1j
Напомним, в минувшем сезоне Жоэль Матип сыграл 14 матчей за "Ливерпуль" без результативных действий.
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