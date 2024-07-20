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Матип в следующем сезоне может играть в немецкой лиге

Германия

Байер заинтересован в услугах 32-летнего игрока

Матип в следующем сезоне может играть в немецкой лиге

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"Байер" хочет подписать Жоэля Матипа, об этом сообщает Фабрицио Романо в Х.

По имеющейся информации, Жоэль Матип является свободным агентом, из-за этого статуса "Байер" хочет подписать бывшего защитника "Ливерпуля". В настоящее время немецкий клуб продвигается в переговорах по подписанию камерунского центрального защитника.

Напомним, в минувшем сезоне Жоэль Матип сыграл 14 матчей за "Ливерпуль" без результативных действий.

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Байер (Леверкузен) Жоэль Матип
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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