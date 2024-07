Матип в следующем сезоне может играть в немецкой лиге

"Байер" хочет подписать Жоэля Матипа, об этом сообщает Фабрицио Романо в Х.

По имеющейся информации, Жоэль Матип является свободным агентом, из-за этого статуса "Байер" хочет подписать бывшего защитника "Ливерпуля". В настоящее время немецкий клуб продвигается в переговорах по подписанию камерунского центрального защитника.

????????⚫️ Bayer Leverkusen are advancing in talks to sign Joel Matip as new centre back on free transfer.



After leaving Liverpool, Matip received several approaches and Leverkusen are really keen.



Talks underway, as interest is concrete as reported by @Plettigoal @berger_pj. pic.twitter.com/0qHoc5SV1j