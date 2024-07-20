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Знак для Довбика? Нападающий Боруссии Д стал ближе к переходу в Атлетико
Мадридцы нашли замену Морате
Getty Images/Global Images Ukraine
"Атлетико" продолжает развивать вариант трансфера нападающего "Боруссии" Д Никласа Фуллькруга. Об этом сообщает AS со ссылкой на немецкие СМИ.
Форвард недоволен приходом в состав "шмелей" конкурента по позиции Сэру Гирасси. Поэтому он рассматривает вариант с тем, чтобы покинуть клуб.
"Матрацники" ищут замену Альваро Морате, который вчера официально стал футболистом "Милана".
Сумма трансфера Фуллькруга составит около 30 миллионов евро. В то же время аналитический портал Transfermarkt оценивает его в 15 млн евро, а "Боруссия" заплатила "Вердеру" в прошлом году за форварда 17 млн. евро.
На счету Фуллькруга 15 голов и 10 ассистов в 43 матчах за "шмелей" во всех турнирах. Также он принял участие в пяти поединках на Евро-2024, отличившись двумя точными ударами.
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