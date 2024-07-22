Боруссия Д заинтересовалась одним из экс-лидеров Жироны

Дортмундская "Боруссия" хочет усилить состав свои команды на следующий сезон.

По информации Фабрицио Романо, немецкий клуб заинтересовался защитником "Манчестер Сити" Яном Коуту. Но "Боруссия" не желает платить 40 миллионов евро за увольнение игрока. Сейчас они ведут переговоры с "горожанами", чтобы снизить цену до 20-25 млн евро.

В прошлом сезоне 22-летний бразилец выступал за "Жирону" на правах аренды, где забил 2 гола и отдал 10 результативных передач в 39 матчах.