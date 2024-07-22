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Компани - о Гвардиоле: Он один из особенных тренеров нашего поколения
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Баварии" Венсан Компани на своей пресс-конференции высказался о наставнике "Манчестер Сити" Пепе Гвардиоле.
"Он один из особенных тренеров нашего поколения. Такие люди, как Пеп, всегда влиятельны. Я очень его уважаю, но для меня главное - говорить о своих футбольных идеях.
Я совмещаю свои идеи со своей личностью. Вы многому учитесь у тренеров, которые у вас были и не только. Конечно, Пеп Гвардиола очень сильно повлиял на меня. Но важно идти своим путем".
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Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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