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Компани - о Гвардиоле: Он один из особенных тренеров нашего поколения

Германия

Специалист выступил на пресс-конференции

Компани - о Гвардиоле: Он один из особенных тренеров нашего поколения

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани на своей пресс-конференции высказался о наставнике "Манчестер Сити" Пепе Гвардиоле.

"Он один из особенных тренеров нашего поколения. Такие люди, как Пеп, всегда влиятельны. Я очень его уважаю, но для меня главное - говорить о своих футбольных идеях.

Я совмещаю свои идеи со своей личностью. Вы многому учитесь у тренеров, которые у вас были и не только. Конечно, Пеп Гвардиола очень сильно повлиял на меня. Но важно идти своим путем".

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Венсан Компани Пеп Гвардиола
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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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