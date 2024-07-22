Компани - о Гвардиоле: Он один из особенных тренеров нашего поколения

Главный тренер "Баварии" Венсан Компани на своей пресс-конференции высказался о наставнике "Манчестер Сити" Пепе Гвардиоле.

"Он один из особенных тренеров нашего поколения. Такие люди, как Пеп, всегда влиятельны. Я очень его уважаю, но для меня главное - говорить о своих футбольных идеях.

Я совмещаю свои идеи со своей личностью. Вы многому учитесь у тренеров, которые у вас были и не только. Конечно, Пеп Гвардиола очень сильно повлиял на меня. Но важно идти своим путем".