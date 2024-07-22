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Компани: У нас есть фантастическая возможность построить сильную команду

Германия

Специалист поделился своими мыслями

Компани: У нас есть фантастическая возможность построить сильную команду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Венсан Компани, главный тренер "Баварии", настроен оптимистично относительно будущего команды после подписания новых игроков.

"У нас есть фантастическая возможность построить сильную команду. Важно интегрировать новых игроков как можно быстрее. Мы привлекаем их, потому что мы абсолютно уверены, что они могут быть такими же успешными, как и предыдущие футболисты".

Напомним, что 1 июля Компани подписал контракт с "Баварией", который рассчитан до июня 2027 года.

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Источник:
Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
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