Компани: У нас есть фантастическая возможность построить сильную команду

Венсан Компани, главный тренер "Баварии", настроен оптимистично относительно будущего команды после подписания новых игроков.

"У нас есть фантастическая возможность построить сильную команду. Важно интегрировать новых игроков как можно быстрее. Мы привлекаем их, потому что мы абсолютно уверены, что они могут быть такими же успешными, как и предыдущие футболисты".