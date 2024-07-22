Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Компани: У нас есть фантастическая возможность построить сильную команду
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Венсан Компани, главный тренер "Баварии", настроен оптимистично относительно будущего команды после подписания новых игроков.
"У нас есть фантастическая возможность построить сильную команду. Важно интегрировать новых игроков как можно быстрее. Мы привлекаем их, потому что мы абсолютно уверены, что они могут быть такими же успешными, как и предыдущие футболисты".
Напомним, что 1 июля Компани подписал контракт с "Баварией", который рассчитан до июня 2027 года.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Bayern & Germany
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Состоялась жеребьевка "турнира четырех" за право заменить Днепр-1 в УПЛ
- Динамо получило потенциального соперника в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов
- Источник: Исполком УАФ проголосовал за проведение Турнира четырех в УПЛ
- Знак для Довбика? Нападающий Боруссии Д стал ближе к переходу в Атлетико
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Официально: Карпаты прекратили сотрудничество с шестью игроками
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн