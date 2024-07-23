Мюнхенская Бавария отправила новое предложение относительно трансфера Дезире Дуэ

"Бавария" и "ПСЖ" недавно получили отрицательный ответ от "Ренна" по трансферу 19-летнего Дезире Дуэ, предложив за него 35 млн и 40+10 млн евро соответственно. Впрочем, немецкий клуб решительно настроен приобрести французского вингера.

Сообщается, что мюнхенцы отправили "Ренну" новое предложение в размере 55 млн евро с учетом бонусов. Французский клуб еще не принял своего решения, поскольку понимает, что "ПСЖ" также может отправить улучшенное предложение за молодого вингера, которое может быть лучше, от немцев.

???? L'offre du Bayern est de 55M€ bonus compris https://t.co/iWxFsFTZAR — Santi Aouna (@Santi_J_FM) July 23, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне Дезире Дуэ провел 43 матча, где отметился 4 голами и 6 ассистами.