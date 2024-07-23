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Мюнхенская Бавария отправила новое предложение относительно трансфера Дезире Дуэ

Германия

Об этом сообщает Foot Mercato

Мюнхенская Бавария отправила новое предложение относительно трансфера Дезире Дуэ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Бавария" и "ПСЖ" недавно получили отрицательный ответ от "Ренна" по трансферу 19-летнего Дезире Дуэ, предложив за него 35 млн и 40+10 млн евро соответственно. Впрочем, немецкий клуб решительно настроен приобрести французского вингера.

Сообщается, что мюнхенцы отправили "Ренну" новое предложение в размере 55 млн евро с учетом бонусов. Французский клуб еще не принял своего решения, поскольку понимает, что "ПСЖ" также может отправить улучшенное предложение за молодого вингера, которое может быть лучше, от немцев.

Добавим, что в прошлом сезоне Дезире Дуэ провел 43 матча, где отметился 4 голами и 6 ассистами.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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