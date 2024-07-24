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РБ Лейпциг хочет перехватить Симонса у Баварии

Германия
Обновлено

Немецкий клуб хочет вновь подписать контракт с Хави

РБ Лейпциг хочет перехватить Симонса у Баварии

Фото: "ПСВ"

Новина українською

"РБ Лейпциг" надеется в следующем сезоне вновь арендовать полузащитника "ПСЖ“ Хави Симонса.

Ранее СМИ сообщали, что футболист согласовал условия контракта с «Баварией». Мюнхенский клуб якобы достиг соглашения с «"ПСЖ" об аренде игрока до конца сезона с обязательством выкупа.

Но теперь французы не планируют продавать своего хавбека и открыты для еще одной аренды, чем намерен воспользоваться "РБ Лейпциг".

Напомним, в прошлом сезоне Хави Симонс на правах аренды сыграл в 43 матчах за немецкий клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.

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Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен Хави Симонс
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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