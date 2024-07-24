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РБ Лейпциг хочет перехватить Симонса у Баварии
Немецкий клуб хочет вновь подписать контракт с Хави
Фото: "ПСВ"
"РБ Лейпциг" надеется в следующем сезоне вновь арендовать полузащитника "ПСЖ“ Хави Симонса.
Ранее СМИ сообщали, что футболист согласовал условия контракта с «Баварией». Мюнхенский клуб якобы достиг соглашения с «"ПСЖ" об аренде игрока до конца сезона с обязательством выкупа.
Но теперь французы не планируют продавать своего хавбека и открыты для еще одной аренды, чем намерен воспользоваться "РБ Лейпциг".
Напомним, в прошлом сезоне Хави Симонс на правах аренды сыграл в 43 матчах за немецкий клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал 15 результативных передач.
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